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Россия
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В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress
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    В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress

    9:50  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:33  24 Декабря 2017
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    В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress

    Москва, 24 декабря. Российская компания Mail.Ru Group запустила онлайн-магазине Pandao. В новом году на Pandao смогут продавать свои товары отечественные производители электроники.

    Ресурс уже называют «убийцей» китайского AliExpress. Площадка позволяет покупателем напрямую связываться с продавцами. Кроме того, сайт имеет функцию защиты покупателя. Еще одним большим плюсом разработчики считают то, что пользователи Pandao станут доступны товары, размещенные на складах в РФ.

    Благодаря этому, скорость доставки будет выше, а также позволит избежать проблем с таможней.
    В 2018 году на площадке начнут реализовывать свою продукцию отечественные производители электроники. Сейчас пользователя доступны такие бренды как  Apple, Xiaomi и Philips, пишет «Политэксперт».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #mail.ru group #aliexpress #pandao
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