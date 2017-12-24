В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress

Москва, 24 декабря. Российская компания Mail.Ru Group запустила онлайн-магазине Pandao. В новом году на Pandao смогут продавать свои товары отечественные производители электроники.

Ресурс уже называют «убийцей» китайского AliExpress. Площадка позволяет покупателем напрямую связываться с продавцами. Кроме того, сайт имеет функцию защиты покупателя. Еще одним большим плюсом разработчики считают то, что пользователи Pandao станут доступны товары, размещенные на складах в РФ.

Благодаря этому, скорость доставки будет выше, а также позволит избежать проблем с таможней.

В 2018 году на площадке начнут реализовывать свою продукцию отечественные производители электроники. Сейчас пользователя доступны такие бренды как Apple, Xiaomi и Philips, пишет «Политэксперт».