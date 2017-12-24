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Россия
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Политика
И ее прочат в госсекретари: Пушков пожалел США после розыгрыша Хейли
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    И ее прочат в госсекретари: Пушков пожалел США после розыгрыша Хейли

    9:27  24 Декабря 2017  /обновлено: 9:28  24 Декабря 2017
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    И ее прочат в госсекретари: Пушков пожалел США после розыгрыша Хейли

    Москва, 24 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, позвонивших постпреду США при ООН Никки Хейли.

    В ходе телефонного разговора они представились премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и сообщили о вмешательстве Москвы и спецагентов РФ в выборы в несуществующей островной стране Биномо.

    «Меня интересует остров Биномо: это недалеко от Вьетнама, на юге Китая», — заявил лже-Моравецкий премьер-министр. В ответ на вопрос, знает ли Хейли о таком острове, а также какова позиция Штатов на этот счет, она тут же заявила, что, конечно же, знает о Биномо, однако позицию Белого дома по вопросу вмешательства РФ в выборы в этой стране, пообещала уточнить.

    «Лимпопо 2.0: пранкеры узнали — Хейли следит за ситуацией на острове Биномо, где в выборы «вмешались русские». И ее прочат в госсекретари США!», — с возмущением прокомментировал розыгрыш Пушков. Политик даже пожалел США, напомнив, что постпреду прочат должность госсекретаря.

    Кроме того, сенатор высказал мнение, что «вмешательство» России в демократические процессы в той или иной стране превратилось в «новую манию Запада», напомнив, что подобные обвинения в адрес Москвы звучат все чаще.

    «Достоверность» такой информации, как считает Пушков, может сравниться с «вмешательством» России в выборы на вымышленном острове Биномо.

     

    Автор: Алексей Громов
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