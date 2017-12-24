И ее прочат в госсекретари: Пушков пожалел США после розыгрыша Хейли

Москва, 24 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, позвонивших постпреду США при ООН Никки Хейли.

В ходе телефонного разговора они представились премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и сообщили о вмешательстве Москвы и спецагентов РФ в выборы в несуществующей островной стране Биномо.

«Меня интересует остров Биномо: это недалеко от Вьетнама, на юге Китая», — заявил лже-Моравецкий премьер-министр. В ответ на вопрос, знает ли Хейли о таком острове, а также какова позиция Штатов на этот счет, она тут же заявила, что, конечно же, знает о Биномо, однако позицию Белого дома по вопросу вмешательства РФ в выборы в этой стране, пообещала уточнить.

«Лимпопо 2.0: пранкеры узнали — Хейли следит за ситуацией на острове Биномо, где в выборы «вмешались русские». И ее прочат в госсекретари США!», — с возмущением прокомментировал розыгрыш Пушков. Политик даже пожалел США, напомнив, что постпреду прочат должность госсекретаря.

Лимпопо 2.0: пранкеры узнали - Хейли следит за ситуацией на о-ве Биномо, где в выборы "вмешались русские". И ее прочат в госсекретари США! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2017

Кроме того, сенатор высказал мнение, что «вмешательство» России в демократические процессы в той или иной стране превратилось в «новую манию Запада», напомнив, что подобные обвинения в адрес Москвы звучат все чаще.

Достоверность "вмешательства русских" в референдум по Брекзиту или в выборы в ФРГ - такая же, как в дела о-ва Биномо. Новая мания Запада. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2017

«Достоверность» такой информации, как считает Пушков, может сравниться с «вмешательством» России в выборы на вымышленном острове Биномо.