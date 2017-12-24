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«Если русские  придут, мы наложим в штаны»: в Швеции признали отсутствие готовности общества к войне
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    «Если русские  придут, мы наложим в штаны»: в Швеции признали отсутствие готовности общества к войне

    9:13  24 Декабря 2017  /обновлено: 9:14  24 Декабря 2017
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    «Если русские  придут, мы наложим в штаны»: в Швеции признали отсутствие готовности общества к войне

    Стокгольм, 24 декабря. Шведский журналист в статье под заголовком «Если русские  придут, мы наложим в штаны» рассказал о неготовности страны к военным действиям, ссылаясь на доклад о всеобщей гражданской обороне председателя комитета по обороне Швеции Бьерна фон Сюдова.

    Автор шведского издания Aftonbladet пишет, что в указанном докладе приводится «устрашающая информация»: отсутствие бомбоубежищ, схем бесперебойной работы электричества, запасов еды и ресурсов здравоохранения демонстрирует то, что при социальном планировании в Швеции давно уже не учитывался аспект политики безопасности. К примеру, новая громадная стокгольмская больница Nya Karolinska, пишет автор, полностью построена из стекла, и врагу не составит труда лишить Швецию «главного оплота здравоохранения».

    «Остается только удивляться тому, чем наши политики занимались в последние 20 лет», — пишет журналист.

    В настоящее время правительство страны предлагает ряд мер в данном направлении, и автор статьи выражает надежду, что «власти начнут больше действовать, чем болтать».

    Комитет по обороне рекомендовал составить план обеспечения функционирования общества минимум на три месяца на случай вовлечения Швеции в войну. Главное предложение, по мнению автора, в том, что «каждый из нас должен уметь неделю выживать самостоятельно, без поддержки общества». 

    «Вероятно, личная ответственность — это и есть важнейший смысл доклада Комитета по обороне. Вот, по сути, ядро всеобщей обороны. Нужны все, и всеобщие усилия имеют огромное значение, чтобы все сработало, как надо», - подытожил журналист.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #оборона #швеция #война
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