Операция ВКС РФ в Сирии доказала возможность успешной борьбы с террором – Володин

Исламабад, 24 декабря. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, выступая в Исламабаде, сказал, что операция ВКС РФ в Сирии доказала возможность успешной борьбы с террором.

Заявление было сделано председателем нижней палаты российского парламента в ходе работы первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.

«Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта», — отметил спикер Госдумы.

Кроме того, как сообщает ТАСС, Вячеслав Володин отметил многосторонний формат, что стало важнейшим условием успеха.

«Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма, без двойных стандартов и на основе строгого соблюдения международного права», — констатировал политик.

Володин подчеркнул огромную роль лидеров России, Ирана и Турции – президентов Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Эрдогана.