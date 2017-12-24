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Операция ВКС РФ в Сирии доказала возможность успешной борьбы с террором – Володин
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    Операция ВКС РФ в Сирии доказала возможность успешной борьбы с террором – Володин

    8:52  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  24 Декабря 2017
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    Операция ВКС РФ в Сирии доказала возможность успешной борьбы с террором – Володин

    Исламабад, 24 декабря. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, выступая в Исламабаде, сказал, что операция ВКС РФ в Сирии доказала возможность успешной борьбы с террором.

    Заявление было сделано председателем нижней палаты российского парламента в ходе работы первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.

    «Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских вооруженных сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта», — отметил спикер Госдумы.

    Операция ВКС РФ в Сирии доказала возможность успешной борьбы с террором – Володин

    Кроме того, как сообщает ТАСС, Вячеслав Володин отметил многосторонний формат, что стало важнейшим условием успеха. 

    «Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма, без двойных стандартов и на основе строгого соблюдения международного права», — констатировал политик.

    Володин подчеркнул огромную роль лидеров России, Ирана и Турции – президентов Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Эрдогана.

    Операция ВКС РФ в Сирии доказала возможность успешной борьбы с террором – Володин

    «Наше неоспоримое преимущество в борьбе с этим злом — единство. В борьбе с терроризмом необходимы конкретные совместные законодательные действия», — резюмировал Володин.

    Автор: Константин Терехов
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