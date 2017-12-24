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Пострадавший при взрыве газа дом в Омске отремонтируют за счет бюджета города
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    Пострадавший при взрыве газа дом в Омске отремонтируют за счет бюджета города

    8:35  24 Декабря 2017  /обновлено: 8:35  24 Декабря 2017
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    Пострадавший при взрыве газа дом в Омске отремонтируют за счет бюджета города

    Омск, 24 декабря. Пострадавший накануне из-за взрыва газа дом в Омске будет восстановлен на средства, выделенные из резервного фонда города.

    Об этом ТАСС сообщила сотрудник администрации Омска Виктор Гашеев. По его словам, в связи с инцидентом градоначальник Оксана Фадина прервала командировку и вернулась из Москвы.

    Сегодня  в течение первой половины дня в администрации города будут проведены сразу несколько совещаний по оценке состояния дома, плану мероприятий по его восстановлению, социально-бытовые условия проживания отселенных жителей дома.

    Напомним, что в новостройке в Омске в субботу в результате взрыва газа в одной из квартир произошло обрушение внутренней перегородки. В результате происшествия пострадал один человек.

    Автор: Константин Терехов
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    #взрыв газа #омск
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