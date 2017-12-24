Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Весь мир
«Актом войны» назвали в КНДР новую резолюцию Совбеза ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Актом войны» назвали в КНДР новую резолюцию Совбеза ООН

    8:22  24 Декабря 2017  /обновлено: 8:22  24 Декабря 2017
    510

    «Актом войны» назвали в КНДР новую резолюцию Совбеза ООН

    Пхеньян, 24 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи новую резолюции Совбеза ООН назвали «актом войны».

    «Это — акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — отмечено в тексте официального сообщении МИД КНДР, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи. 

    «Мы полностью отвергаем состряпанную Соединенными Штатам Америки и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики», — цитирует сообщение РИА Новости

    «Актом войны» назвали в КНДР новую резолюцию Совбеза ООН

    Напомним, что  Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ в частности вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оон #кндр #сб оон
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть