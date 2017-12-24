«Актом войны» назвали в КНДР новую резолюцию Совбеза ООН

Пхеньян, 24 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи новую резолюции Совбеза ООН назвали «актом войны».

«Это — акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — отмечено в тексте официального сообщении МИД КНДР, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Мы полностью отвергаем состряпанную Соединенными Штатам Америки и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики», — цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, что Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ в частности вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки.