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ЛНР сообщает о двух случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
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    ЛНР сообщает о двух случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

    8:26  24 Декабря 2017  /обновлено: 8:26  24 Декабря 2017
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    ЛНР сообщает о двух случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

    Луганск, 24 декабря. Украинские военные два раза за прошедшие сутки нарушили режим тишины.

    Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, несмотря на объявленное с 00.00 23 декабря перемирие, ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики порядка 50 снарядов. В обстрелах были задействованы минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (ГП-25, АГС), зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Под огонь попали позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Фрунзе и Калиновка с направления подконтрольных ВСУ Крымского и Луганского.

    Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

    Напомним, накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что вопреки согласованному с среду в Минске режиму перемирия украинская армия продолжает обстрелы территории самопровозглашенной республики.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #обстрел
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