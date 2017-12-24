ЛНР сообщает о двух случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

Луганск, 24 декабря. Украинские военные два раза за прошедшие сутки нарушили режим тишины.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, несмотря на объявленное с 00.00 23 декабря перемирие, ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики порядка 50 снарядов. В обстрелах были задействованы минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (ГП-25, АГС), зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огонь попали позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Фрунзе и Калиновка с направления подконтрольных ВСУ Крымского и Луганского.

Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Напомним, накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что вопреки согласованному с среду в Минске режиму перемирия украинская армия продолжает обстрелы территории самопровозглашенной республики.