«Единая Россия» поддержала самовыдвижение Путина

Москва, 24 декабря. На семнадцатом съезде партии «Единая Россия» поприветствовала самовыдвижение действующего президента Владимира Путина на выборах в 2018 году.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что в «Единой России» давно и твердо решили поддержать кандидатуру Путина. Он добавил, что партия хотела бы выдвинуть действующего президента в качестве своего представителя, однако понимает в текущей ситуации Путину «правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста».

Председатель правительства также заявил, что все партийные возможности будут служить тому, чтобы 18 марта 2018 года стало днем безусловной победы Путина. Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверев сообщил, что, начиная со следующей недели, депутаты будут выезжать в регионы, чтобы включатся в кампанию по выборам президента.

Очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года, предвыборная кампания стартовала 18 декабря. Владимир Путин намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента действующего президента Российской Федерации состоится 26 декабря.

Владимир Путин. Биография