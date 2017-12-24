Месси готов наказывать «Реал» босым: соцсети о голевом пасе нападающего «Барселоны»

Москва, 24 декабря. Пользователи социальных сетей – как просто болельщики футбола, так и поклонники Месси, взорвали интернет комментариями о теме «босого» голевого паса нападающего «Барселоны» в мачте с «Реалом».

«#Месси готов наказывать Реал даже босым», — написано в паблике «PROФутбол».

«#Такого бы #Месси — да в #Нижнем на ЧМ-2018!» — пишут «Спортивные новости».

«Тот случай, когда лучшему игроку в мире не нужны уже и бутсы», — делится впечатлениями Александр Балькевичус.

«Месси отдал голевую передачу на Алейша Видаля, в прямом смысле , носком! Фантастика», — опубликован комментарий в паблике «Барселонский акцент | 1899 Реал Мадрид-Барселона».

«В этот раз #Месси опять доказал свою гениальность и незаменимость. Он сделал игру», — написал Олег Ворожцов.

Напомним, что накануне в 17-м туре чемпионата Испании «Барселона» в Мадриде разгромила «Реал» со счетом 3:0. При этом нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время атаки на ворота «Реала», приведшей к третьему голу, находился в одной бутсе.

