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Россия
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#Соцсети
Месси готов наказывать «Реал» босым: соцсети о голевом пасе нападающего «Барселоны»
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    Месси готов наказывать «Реал» босым: соцсети о голевом пасе нападающего «Барселоны»

    8:06  24 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  24 Декабря 2017
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    Месси готов наказывать «Реал» босым: соцсети о голевом пасе нападающего «Барселоны»

    Москва, 24 декабря. Пользователи социальных сетей – как просто болельщики футбола, так и поклонники Месси, взорвали интернет комментариями о теме «босого» голевого паса нападающего «Барселоны» в мачте с «Реалом».

    «#Месси готов наказывать Реал даже босым», — написано в паблике «PROФутбол».

    «#Такого бы #Месси — да в #Нижнем на ЧМ-2018!» — пишут «Спортивные новости».

    «Тот случай, когда лучшему игроку в мире не нужны уже и бутсы», — делится впечатлениями Александр Балькевичус.

    «Месси отдал голевую передачу на Алейша Видаля, в прямом смысле , носком! Фантастика», — опубликован комментарий в паблике «Барселонский акцент | 1899 Реал Мадрид-Барселона».

    «В этот раз #Месси опять доказал свою гениальность и незаменимость. Он сделал игру», — написал Олег Ворожцов.

    Напомним, что накануне в 17-м туре чемпионата Испании «Барселона» в Мадриде разгромила «Реал» со счетом 3:0. При этом нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время атаки на ворота «Реала», приведшей к третьему голу, находился в одной бутсе.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #футбол #лионель месси #барселона #соцсети #реал
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