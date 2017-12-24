Эксперты назвали залог успеха при езде по льду

Москва, 24 декабря. Российские специалисты составили перечень рекомендаций для автомобилистов для безопасной езды по льду и снегу.

Самое главное, по мнению экспертов, передвигаться на пониженных передачах и держать все под контролем. Не следует разгоняться на потенциально опасных участках дороги. Специалисты рекомендуют ехать с умеренной скоростью и держа педаль газа практически в одном положении, не нажимая на тормоз даже на неровностях, чтобы избежать заносов.

Если дорога покрыта льдом или снегом, трогаться лучше со второй передачи. Это позволит автомобилю не забуксовать. В случае, если это уже произошло, следует сбавить обороты, чтобы избежать образования лунок под колесами. «Брать» глубокие сугробы рекомендуют с разгона, чтобы не увязнуть в них.

Во время морозов и снегопадов высока вероятность запотевания стекол. Специалисты рекомендуют постоянно проветривать салон и прогревать его, чтобы избежать появления ледяного покрова на стеклах.