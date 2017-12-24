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Общество
Эксперты назвали залог успеха при езде по льду
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    Эксперты назвали залог успеха при езде по льду

    8:00  24 Декабря 2017  /обновлено: 8:01  24 Декабря 2017
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    Эксперты назвали залог успеха при езде по льду

    Москва, 24 декабря. Российские специалисты составили перечень рекомендаций для автомобилистов для безопасной езды по льду и снегу.

    Самое главное, по мнению экспертов, передвигаться на пониженных передачах и держать все под контролем. Не следует разгоняться на потенциально опасных участках дороги. Специалисты рекомендуют ехать с умеренной скоростью и держа педаль газа практически в одном положении, не нажимая на тормоз даже на неровностях, чтобы избежать заносов.

    Если дорога покрыта льдом или снегом, трогаться лучше со второй передачи. Это позволит автомобилю не забуксовать. В случае, если это уже произошло, следует сбавить обороты, чтобы избежать образования лунок под колесами. «Брать» глубокие сугробы рекомендуют с разгона, чтобы не увязнуть в них.

    Во время морозов и снегопадов высока вероятность запотевания стекол. Специалисты рекомендуют постоянно проветривать салон и прогревать его, чтобы избежать появления ледяного покрова на стеклах.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #безопасность #авто #зима
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