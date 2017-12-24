В аэропорту Женевы воздержались от комментариев по поводу задержания Яценюка

Женева, 24 декабря. В аэропорту Женевы не стали никак комментировать недолгое задержание бывшего главы правительства Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщают «Известия».

Полиция и миграционная служба воздушной гавани решила отделаться молчанием по поводу резонансного случая. Впрочем, подробности инцидента появились на страничке в Facebook пресс-секретаря партии «Народный фронт» Ольги Лаппо.

«Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России. За десять минут все выяснили и пропустили», — говорится в заметке.

Кроме прочего, бывшего председателя правительства Украины в воздушной гавани сразу предупредили, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

