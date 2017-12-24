Американцы назвали видео «Почему Россия ненавидит США» пропагандой Вашингтона
Москва, 24 декабря. Видеоролик под названием «Why Does Russia Hate The United States?» на портале YouTube вызвал бурные обсуждения американцев, которые практически единогласно заявили, что ролик является пропагандой правительства США и не имеет ничего общего с реальностью.
В указанных в видео причинах мелькают такие, как вмешательство американцев в дела других государств, желание Вашингтона управлять Россией, расширение НАТО вдоль границ РФ, а также экономические санкции.
Комментаторы пишут, что на самом деле русские не ненавидят американцев, ровно как и американцы русских.
«Дорогие россияне, не ошибетесь, есть много американцев, которые любят и ценят вас. Не наша вина, что наши правительства не ладят. Поэтому, пожалуйста, давайте оставим эти предвзятые видеоролики в стороне и объединимся», — пишет пользователь.
Кроме того, комментаторы посчитали, что у России на самом деле достаточно причин для ненависти.
«Почему Россия ненавидит Америку? Лол, может быть потому, что правительство США отчаянно пытается ограничить Россию и начать третью мировую?» — пишет пользователь.
Многие авторы комментариев указали на то, что данное видео является пропагандой.
«Эй, русские, вы мне нравитесь. Не дайте пропаганде обмануть вас. Я бы лучше умер, чем стал с вами сражаться», — пишет пользователь.
Один из комментаторов также обратил внимание на то, что США не могут обсуждать экономику других стран, имея огромный госдолг.
«Не обижайтесь, но кто-либо из страны с задолженностью в 20 триллионов долларов не должен позволять говорить об экономических проблемах других стран», — пишет пользователь.