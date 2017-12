Эпизод с Томом Харди вырезали из последней части «Звездных войн»

Вашингтон, 24 декабря. В восьмую часть киносаги «Звездные войны» не попал эпизод, в котором снялся британский актер Том Харди.

Как сообщает издание Independent, звезда «Темного рыцаря», «Начала», «Безумного Макса» и «Выжившего» сыграл в фильме «Звездные войны: Последние джедаи» крошечную роль имперского штурмовика.

Кроме прочего, герой Харди, который так и не попал на большой экран, произносит одну фразу: «I know who you are… FN 2187!» (Я знаю кто вы… FN 2187!).

Впрочем, фанаты Тома Харди увидят таки его в легендарной киносаге. Сообщается, что эпизод с британским актером будет включен в режиссерскую версию, которая выйдет на Blu-ray 03 апреля 2018 года.

Напомним, что мировая премьера х/ф «Звездные войны: Последние джедаи» (Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi) состоялась 9 декабря. За более чем две недели проката лента собрала по всему миру более 600 млн долларов.