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Эпизод с Томом Харди вырезали из последней части «Звездных войн»
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    Эпизод с Томом Харди вырезали из последней части «Звездных войн»

    7:24  24 Декабря 2017  /обновлено: 7:24  24 Декабря 2017
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    Эпизод с Томом Харди вырезали из последней части «Звездных войн»

    Вашингтон, 24 декабря. В восьмую часть киносаги «Звездные войны» не попал эпизод, в котором снялся британский актер Том Харди.

    Как сообщает издание Independent, звезда «Темного рыцаря», «Начала», «Безумного Макса» и «Выжившего» сыграл в фильме «Звездные войны: Последние джедаи» крошечную роль имперского штурмовика.

    Кроме прочего, герой Харди, который так и не попал на большой экран, произносит одну фразу: «I know who you are… FN 2187!» (Я знаю кто вы… FN 2187!).

    Впрочем, фанаты Тома Харди увидят таки его в легендарной киносаге. Сообщается, что эпизод с британским актером будет включен в режиссерскую версию, которая выйдет на Blu-ray 03 апреля 2018 года.

    Эпизод с Томом Харди вырезали из последней части «Звездных войн»

    Напомним, что мировая премьера х/ф «Звездные войны: Последние джедаи» (Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi) состоялась 9 декабря. За более чем две недели проката лента собрала по всему миру более 600 млн долларов.

    Автор: Константин Терехов
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    #звездные войны #том харди #звездные войны последние джедаи
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