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Суд в США частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев
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    Суд в США частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев

    7:16  24 Декабря 2017
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    Суд в США частично отменил запрет Трампа на въезд беженцевСиэтл, 24 декабря. Федеральный суд западного округа штата Вашингтон в американском городе Сиэтл частично снял введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на въезд в страну мигрантам из мусульманских стран.

    Сообщается, что решением судьи Джеймса Робарта, положения иммиграционного указа, подписанного Трампом, касающиеся запрета на въезд в страну беженцев из 11 государств, не должны распространяться на тех лиц, которые имеют прочные связи с Соединенными Штатами.

    Напомним, что в конце октября президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении правил въезда в США.

    Автор: Ирина Новикова
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    #беженцы #дональд трамп #сша #суд
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