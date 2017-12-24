Суд в США частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев

Сиэтл, 24 декабря. Федеральный суд западного округа штата Вашингтон в американском городе Сиэтл частично снял введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на въезд в страну мигрантам из мусульманских стран.

Сообщается, что решением судьи Джеймса Робарта, положения иммиграционного указа, подписанного Трампом, касающиеся запрета на въезд в страну беженцев из 11 государств, не должны распространяться на тех лиц, которые имеют прочные связи с Соединенными Штатами.

Напомним, что в конце октября президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении правил въезда в США.