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Пассажирский автобус перевернулся в Коми
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    Пассажирский автобус перевернулся в Коми

    7:04  24 Декабря 2017  /обновлено: 7:04  24 Декабря 2017
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    Пассажирский автобус перевернулся в Коми

    Сыктывкар, 24 декабря. В региональном МЧС сообщили об аварии с пассажирским автобусом в Республике Коми.

    По данным спасательного ведомства, инцидент имел место быть в 03:40 утра (время московское) в районе села Куратово, что в Сысольском районе. Это примерно в 100 километрах от Сыктывкара.

    По предварительным данным, туристический автобус Меrсеdеs, который направлялся из Великого Устюга в Казань, съехал в кювет и перевернулся. По данным Пятого канала в ДТП пострадали 9 человек.

    «Пассажиры доставлены в пункт временного размещения в село Куратово, рядом с которым произошло ДТП. Им предоставлено питание, оказывают помощь психологи», — говорится в сообщении телеканала.

    На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #коми #дтп с автобусом
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