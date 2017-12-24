Пассажирский автобус перевернулся в Коми

Сыктывкар, 24 декабря. В региональном МЧС сообщили об аварии с пассажирским автобусом в Республике Коми.

По данным спасательного ведомства, инцидент имел место быть в 03:40 утра (время московское) в районе села Куратово, что в Сысольском районе. Это примерно в 100 километрах от Сыктывкара.

По предварительным данным, туристический автобус Меrсеdеs, который направлялся из Великого Устюга в Казань, съехал в кювет и перевернулся. По данным Пятого канала в ДТП пострадали 9 человек.

«Пассажиры доставлены в пункт временного размещения в село Куратово, рядом с которым произошло ДТП. Им предоставлено питание, оказывают помощь психологи», — говорится в сообщении телеканала.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

