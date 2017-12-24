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Россия
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Общество
Зоопарки Дании призвали приносить для питания львам домашних питомцев
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    Зоопарки Дании призвали приносить для питания львам домашних питомцев

    6:54  24 Декабря 2017  /обновлено: 6:54  24 Декабря 2017
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    Зоопарки Дании призвали приносить для питания львам домашних питомцев

    Копенгаген, 24 декабря. С необычной просьбой приносить на корм львам домашних питомцев обратились администрации зоопарков Дании к посетителям.

    В частности, такая просьба была озвучена в учреждениях Копенгагене и Гивскуде. С большой охотой зоопарки принимают морских свинок и кроликов, которые идут на корм львам, тиграм  и волкам.

    При этом сотрудники зоопарков даже как бы заботятся о морали, утверждая, что кормить хищников кошками или собаками было бы не совсем этично, да и животным в клетках, по их мнению, требуется разный рацион.

    «Им (хищникам – ред.) весело жевать мех, а внутренности для них очень полезны», — заявила в эфире одного из местных телеканалов сотрудница зоопарка Копенгагена Анна-Софи Эллер.

    Добавим, что зоопарки Дании любят шокировать публику своими, мягко говоря, необычными акциями: два года назад в зоопарке в Оденсе в присутствии школьников было проведено публичное вскрытие львицы
     

    Автор: Константин Терехов
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    #дания #зоопарк
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