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Общество
В Китае прошел испытательный полет крупнейшего в мире самолета-амфибии
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    В Китае прошел испытательный полет крупнейшего в мире самолета-амфибии

    7:06  24 Декабря 2017
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    В Китае прошел испытательный полет крупнейшего в мире самолета-амфибии

    Пекин, 24 декабря. В Китае в воскресенье состоялся первый испытательный полет крупнейший в мире самолет-амфибии AG600.

    В материале 360 сообщается, что воздушное судно, предназначенное для тушения пожаров, вылетело из аэропорта города Чжухай в провинции Гуандун утром в воскресенье и провело в небе около часа.

    Отмечается, что полет самолета-амфибии контролировался другим воздушным судном, на борту которого находились технические специалисты.

    Автор: Ирина Новикова
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    #китай #самолет-амфибия
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