В Китае прошел испытательный полет крупнейшего в мире самолета-амфибии

Пекин, 24 декабря. В Китае в воскресенье состоялся первый испытательный полет крупнейший в мире самолет-амфибии AG600.

В материале 360 сообщается, что воздушное судно, предназначенное для тушения пожаров, вылетело из аэропорта города Чжухай в провинции Гуандун утром в воскресенье и провело в небе около часа.

Отмечается, что полет самолета-амфибии контролировался другим воздушным судном, на борту которого находились технические специалисты.