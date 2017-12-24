Жители Росси могут остаться без иномарок по льготным кредитам

Москва, 24 декабря. Россияне в наступающем году имеют все шансы остаться без иномарок по льготным кредитам. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Во-первых, как отмечает издание, в кредитные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые начинают действовать с 2018 года, попадут только автомобили ценой не более 1,45 миллионов рублей.

Во-вторых, что более критично, с июля будущего года к кредитным программам будут допускать лишь модели, оснащенные системой ЭРА-ГЛОНАСС российского производства.

Что касается первого пункта, то, по мнению экспертов, автопроизводители, которые уже участвуют в нынешних кредитных программах, смогут подстроиться и под новый ценовой порог.

Зато по второму пункту полемики возникло гораздо больше — автоконцерны возражают против этого новшества, утверждая о том, что требования об обязательной закупке ЭРА-ГЛОНАСС у поставщиков РФ изначально в законодательстве не было.

По мнению экспертов, установка российской ЭРА-ГЛОНАСС «нереализуема ни экономически, ни технически». Установка нового оборудования требует «тестирования огромного количества модификаций» и как минимум еще двух лет.