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Жители Росси могут остаться без иномарок по льготным кредитам
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    Жители Росси могут остаться без иномарок по льготным кредитам

    6:40  24 Декабря 2017  /обновлено: 6:40  24 Декабря 2017
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    Жители Росси могут остаться без иномарок по льготным кредитам

    Москва, 24 декабря. Россияне в наступающем году имеют все шансы остаться без иномарок по льготным кредитам. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

    Во-первых, как отмечает издание, в кредитные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которые начинают действовать с 2018 года, попадут только автомобили ценой не более 1,45 миллионов рублей.

    Во-вторых, что более критично, с июля будущего года к кредитным программам будут допускать лишь модели, оснащенные системой ЭРА-ГЛОНАСС российского производства.

    Что касается первого пункта, то, по мнению экспертов, автопроизводители, которые уже участвуют в нынешних кредитных программах, смогут подстроиться и под новый ценовой порог.

    Зато по второму пункту полемики возникло гораздо больше — автоконцерны возражают против этого новшества, утверждая о том, что требования об обязательной закупке ЭРА-ГЛОНАСС у поставщиков РФ изначально в законодательстве не было.

    По  мнению экспертов, установка российской ЭРА-ГЛОНАСС «нереализуема ни экономически, ни технически». Установка нового оборудования требует «тестирования огромного количества модификаций» и как минимум еще двух лет.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #автокредит
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