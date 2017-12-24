Жители села под Горловкой взбунтовались против ВСУ

Донецк, 24 декабря. Жители одного из сел под Горловкой, взятого под контроль Вооруженными силами Украины, возмутились из-за проблем, которые принесли с собой украинские силовики.

В сети опубликована видеозапись, на которой видно, как собравшиеся жители села, находящегося в так называемой «серой зоне» самопровозглашенной Донецкой народной республики, активно высказывают недовольство украинским военнослужащим.

«До этого было все нормально», — заявила одна из сельчанок, отметив, что за неделю ситуация стала только хуже.

«Так может вы бы нас лучше не освобождали?» — возмущенно спрашивает местная жительница.

Ранее сообщалось, что украинские военные в нарушение минских соглашений захватили два поселка в «серой зоне» Донбасса. Украинские СМИ преподнесли происходящее, как одну из крупных побед Вооруженных сил страны и заботу о соотечественниках.