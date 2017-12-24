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Жители села под Горловкой взбунтовались против ВСУ
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    Жители села под Горловкой взбунтовались против ВСУ

    6:51  24 Декабря 2017  /обновлено: 7:18  24 Декабря 2017
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    Жители села под Горловкой взбунтовались против ВСУ

    Донецк, 24 декабря. Жители одного из сел под Горловкой, взятого под контроль Вооруженными силами Украины, возмутились из-за проблем, которые принесли с собой украинские силовики.

    В сети опубликована видеозапись, на которой видно, как собравшиеся жители села, находящегося в так называемой «серой зоне» самопровозглашенной Донецкой народной республики, активно высказывают недовольство украинским военнослужащим.

    «До этого было все нормально», — заявила одна из сельчанок, отметив, что за неделю ситуация стала только хуже.

    «Так может вы бы нас лучше не освобождали?» — возмущенно спрашивает местная жительница.

    Ранее сообщалось, что украинские военные в нарушение минских соглашений захватили два поселка в «серой зоне» Донбасса.  Украинские СМИ преподнесли происходящее, как одну из крупных побед Вооруженных сил страны и заботу о соотечественниках.

    Автор: Ирина Новикова
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    #всу #донбасс
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