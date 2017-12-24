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Эксперт заявил о продолжении провокаций в Донбассе в отсутствии наблюдателей РФ
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    Эксперт заявил о продолжении провокаций в Донбассе в отсутствии наблюдателей РФ

    6:24  24 Декабря 2017  /обновлено: 6:24  24 Декабря 2017
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    Эксперт заявил о продолжении провокаций в Донбассе в отсутствии наблюдателей РФ

    Москва, 24 декабря. О продолжении провокаций в Донбассе в отсутствии наблюдателей России заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

    По мнению эксперта, озвученного в эфире радио «Звезда», отсутствие наблюдателей из России в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе «напрягает западных партнеров».

    «Российские наблюдатели играли очень серьезную стабилизирующую роль. Их отсутствие делает ситуацию неопределенной и очень напряженной. Германия с Францией опасаются этой эскалации», — отметил Мухин.

    Как считает гендиректор Центра политической информации, Берлин и Париж не могут до конца контролировать Киев, и что любой скачок напряженности сыграет на пользу народным республикам.

    «В Берлине и Париже понимают, что есть риск контрнаступления, которое предпримут ЛНР и ДНР, что приведет распространения их влияния на всю территорию Донецкой и Луганской областей», — резюмировал Алексей Мухин.

    Эксперт заявил о продолжении провокаций в Донбассе в отсутствии наблюдателей РФ

    Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали вернуть военных России в состав СЦКК
     

    Автор: Константин Терехов
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