Эксперт заявил о продолжении провокаций в Донбассе в отсутствии наблюдателей РФ

Москва, 24 декабря. О продолжении провокаций в Донбассе в отсутствии наблюдателей России заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По мнению эксперта, озвученного в эфире радио «Звезда», отсутствие наблюдателей из России в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе «напрягает западных партнеров».

«Российские наблюдатели играли очень серьезную стабилизирующую роль. Их отсутствие делает ситуацию неопределенной и очень напряженной. Германия с Францией опасаются этой эскалации», — отметил Мухин.

Как считает гендиректор Центра политической информации, Берлин и Париж не могут до конца контролировать Киев, и что любой скачок напряженности сыграет на пользу народным республикам.

«В Берлине и Париже понимают, что есть риск контрнаступления, которое предпримут ЛНР и ДНР, что приведет распространения их влияния на всю территорию Донецкой и Луганской областей», — резюмировал Алексей Мухин.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали вернуть военных России в состав СЦКК.

