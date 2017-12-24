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Спорт
Месси отдал голевой пас, находясь в одной бутсе
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    Месси отдал голевой пас, находясь в одной бутсе

    6:04  24 Декабря 2017  /обновлено: 6:04  24 Декабря 2017
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    Месси отдал голевой пас, находясь в одной бутсе

    Мадрид, 24 декабря. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время атаки на ворота «Реала», приведшей к третьему голу, находился в одной бутсе.

    Мало того, аргентинец не просто стал свидетелем очередного голевого триумфа своей команды, но и отметился голевым пасом – воистину мастерство на поле можно проявлять, находясь не совсем в полной экипировке.

    Напомним, что эпизод с частичным раздеванием Месси имел место быть в концовке игры, когда  в одной из очередной атак в пылу борьбы с нападающего слетела правая бутса, что, впрочем, не помешало ему выложить мяч партнеру по команде Алейшу Видалю.

    Добавим, что кроме голевого паса Месси отметился голом, также хозяев поля огорчил Луис Суарес. Итоговый счет матча 17-го тура чемпионата Испании, прошедшем на поле «королевского» клуба - 0:3.

    Автор: Константин Терехов
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    #футбол #лионель месси #барселона #реал
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