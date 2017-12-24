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Немецкий политик оценил действия Запада в ходе кризисов в Грузии и на Украине
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    Немецкий политик оценил действия Запада в ходе кризисов в Грузии и на Украине

    6:25  24 Декабря 2017
    1921

    Немецкий политик оценил действия Запада в ходе кризисов в Грузии и на Украине

    Берлин, 24 декабря. Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик заявил, что в ходе кризисов в Грузии и на Украине западные страны действовали безыдейно и не проявили фантазии.

    По словам политика, таким образом Запад окончательно упустил уникальные шансы наладить отношения с Россией.

    Тельчик отметил, что украинского кризиса и вовсе можно было избежать в случае проведения параллельных переговоров с Россией об ассоциации Украины и Евросоюза.

    В материале RT на русском также говорится, что по словам Тельчика, до «майдана» судьба Украины, по большому счету, не интересовала западные страны.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #грузия #кризис #хорст тельчик
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