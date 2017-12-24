Национальная полиция Украины: розыск Яценюка инициировала Россия

Киев, 24 декабря. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте нацполиции Украины, розыск экс-премьера Яценюка инициировала Российская Федерация.

Отмечается, что бывшему председателю правительства Украины вменяют участие в боевых действиях на территории Чеченской республики, а также совершение преступлений на территории российского региона.

Кроме того, на сайте ведомства сообщается о том, что генеральный секретариат Интерпола признал это обращение России необоснованным и «отменил розыскной циркуляр россиян».

«Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола — не существует», — отмечается в сообщении.

Напомним, Арсения Яценюка накануне задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы, но через непродолжительное время отпустили.