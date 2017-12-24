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Национальная полиция Украины: Розыск Яценюка инициировала Россия
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    Национальная полиция Украины: Розыск Яценюка инициировала Россия

    5:48  24 Декабря 2017  /обновлено: 6:42  24 Декабря 2017
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    Национальная полиция Украины: розыск Яценюка инициировала Россия

    Киев, 24 декабря. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте нацполиции Украины, розыск экс-премьера Яценюка инициировала Российская Федерация.

    Отмечается, что бывшему председателю правительства Украины вменяют участие в боевых действиях на территории Чеченской республики, а также совершение преступлений на территории российского региона.

    Кроме того, на сайте ведомства сообщается о том, что генеральный секретариат Интерпола признал это обращение России необоснованным и «отменил розыскной циркуляр россиян».

    «Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола — не существует», — отмечается в сообщении.

    Напомним, Арсения Яценюка накануне задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы, но через непродолжительное время отпустили.

    Автор: Константин Терехов
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    #арсений яценюк #интерпол #женева
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