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Новый Telegram X с темным дизайном появился в App Store
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    Новый Telegram X с темным дизайном появился в App Store

    5:56  24 Декабря 2017  /обновлено: 7:09  24 Декабря 2017
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    Новый Telegram X с темным дизайном появился в App Store

    Москва, 24 декабря. Разработчики мессенджера Telegram выпустили новую версию приложения для устройств с операционной системой iOS.

    Сообщается, что появившийся в App Store Telegram X написан на языке программирования Swift, активно продвигаемом корпорацией Apple

    Отмечается, что приложение, получившее обновленную иконку темного цвета, быстрее и экономичнее оригинального мессенджера.

    В настоящее время альтернативная версия мессенджера получила четыре цветовые схемы (темная, светлая, синяя и классическая). Еще одной особенностью является вынесенное на панель управления внизу экрана меню звонков, сообщает 360.

    При этом стоит отметить, что приложение лишено некоторых привычных функций Telegram, таких как, например, быстрый ответ после смахивания сообщения в диалоге.

    Автор: Ирина Новикова
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    #app store #telegram x
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