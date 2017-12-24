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Генсек НАТО признал превосходство флота России
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    Генсек НАТО признал превосходство флота России

    5:32  24 Декабря 2017  /обновлено: 5:32  24 Декабря 2017
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    Генсек НАТО признал превосходство флота России

    Брюссель, 24 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал превосходство флота России над морской группировкой альянса.

    Руководитель Североатлантического блока в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, флот альянса потерял необходимые навыки в море, а также высокий уровень активности российских подводных лодок.

    «Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность субмарин РФ сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — заявил Столтенберг.

    При этом, признается генсек НАТО, на фоне подъема уровня российского ВМФ, в альянсе не сделали нужных выводов, а также то, что на данный момент готовность блока к вызовам в море крайне низка.

    Генсек НАТО признал превосходство флота России

    «После окончания холодной войны Североатлантический блок сократил свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — резюмировал Йенс Столтенберг.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #нато #йенс столтенберг #вмф рф
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