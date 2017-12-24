Генсек НАТО признал превосходство флота России

Брюссель, 24 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал превосходство флота России над морской группировкой альянса.

Руководитель Североатлантического блока в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, флот альянса потерял необходимые навыки в море, а также высокий уровень активности российских подводных лодок.

«Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность субмарин РФ сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — заявил Столтенберг.

При этом, признается генсек НАТО, на фоне подъема уровня российского ВМФ, в альянсе не сделали нужных выводов, а также то, что на данный момент готовность блока к вызовам в море крайне низка.