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Канцлер Австрии считает, что Турции нет места в Евросоюзе
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    Канцлер Австрии считает, что Турции нет места в Евросоюзе

    5:39  24 Декабря 2017
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    Канцлер Австрии считает, что Турции нет места в Евросоюзе

    Вена, 24 декабря. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что из-за своего политического курса Турция не может стать членом Европейского союза.

    «С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении», — сказал политик.

    Он отметил, что в Турции зафиксированы серьезные нарушения прав человека, основных прав и свобод.

    «Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит», — подчеркнул канцлер.

    Кроме того, по его словам, Анкара пытается оказывать сильное влияние на турецкие сообщества в Европе, для препятствия интеграции мигрантов из Турции.

    Напомним, что отношения Турции и Австрии обострились после подавления попытки государственного переворота летом прошлого года. Австрийская сторона настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

    Автор: Ирина Новикова
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    #евросоюз #турция #себастьян курц
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