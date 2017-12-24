Канцлер Австрии считает, что Турции нет места в Евросоюзе

Вена, 24 декабря. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что из-за своего политического курса Турция не может стать членом Европейского союза.

«С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении», — сказал политик.

Он отметил, что в Турции зафиксированы серьезные нарушения прав человека, основных прав и свобод.

«Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит», — подчеркнул канцлер.

Кроме того, по его словам, Анкара пытается оказывать сильное влияние на турецкие сообщества в Европе, для препятствия интеграции мигрантов из Турции.

Напомним, что отношения Турции и Австрии обострились после подавления попытки государственного переворота летом прошлого года. Австрийская сторона настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в Евросоюз.