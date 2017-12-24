Депутаты парламента Чечни объявили бойкот Instagram

Грозный, 24 декабря. Чеченские парламентарии поддержали инициативу спикера регионального парламента и решили удалить свои аккаунты в Instagram.

Как сообщает пресс-служба законодательного собрания республики, таким образом народные избранники решили ответить на блокировку страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в фотохостинге.

«Депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в Инстаграм до тех пор, пока не разблокируют страницу Главы Чечни Рамзана Кадырова», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что накануне аккаунты руководителя региона в Instagram и Facebook оказались недоступными. По мнению самого Кадырова, блокировка его страничек – инициатива Белого дома.