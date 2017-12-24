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Россия
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Общество
Депутаты парламента Чечни объявили бойкот Instagram
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    Депутаты парламента Чечни объявили бойкот Instagram

    5:16  24 Декабря 2017  /обновлено: 5:16  24 Декабря 2017
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    Депутаты парламента Чечни объявили бойкот Instagram

    Грозный, 24 декабря. Чеченские парламентарии поддержали инициативу спикера регионального парламента и решили удалить свои аккаунты в Instagram.

    Как сообщает пресс-служба законодательного собрания республики, таким образом народные избранники решили ответить на блокировку страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в фотохостинге.

    «Депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в Инстаграм до тех пор, пока не разблокируют страницу Главы Чечни Рамзана Кадырова», — говорится в официальном сообщении.

    Напомним, что накануне аккаунты руководителя региона в Instagram и Facebook оказались недоступными. По мнению самого Кадырова, блокировка его страничек – инициатива Белого дома.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #рамзан кадыров #чечня #instagram
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