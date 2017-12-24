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Пранкер Лексус прокомментировал розыгрыш постпреда США при ООН
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    Пранкер Лексус прокомментировал розыгрыш постпреда США при ООН

    5:23  24 Декабря 2017
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    Пранкер Лексус прокомментировал розыгрыш постпреда США при ООН

    Москва, 24 декабря. Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) заявил, что его шокировали результаты розыгрыша постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. 

    По словам Лексуса, они не ожидали, что высокопоставленный американский дипломат поверит в существование выдуманного острова Биномо.

    «Человек, который отстаивает интересы там, обязан обладать минимальными географическими познаниями. Я лично думал, что Хейли должна знать, какие страны существуют на карте. Мы были просто в шоке. Ее даже несколько раз переспросили», — сказал пранкер, подчеркнув, что очень печально, что подобные люди занимают столь высокие должности и от них зависит принятие важных решений.

    Напомним, что в субботу российские пранкеры Вован и Лексус разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, позвонив ей как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Автор: Ирина Новикова
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    #никки хейли #лексус #пранкер
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