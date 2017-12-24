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Россия
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Общество
Гордон обвинила Собчак в плагиате предвыборной программы
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    Гордон обвинила Собчак в плагиате предвыборной программы

    5:00  24 Декабря 2017
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    Гордон обвинила Собчак в плагиате предвыборной программы

    Москва, 24 декабря. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, выразившая желание баллотироваться на пост президента РФ, обвинила свою соперницу по предвыборной кампании Ксению Собчак в плагиате.

    «То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения», — заявила Гордон.

    Она отметила, что Собчак сделала заглавной идеей своей программы озвученное еще в ноябре предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской.

    «Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет» — говорится в сообщении Гордон в Facebook.

    Напомним, что избирательная кампания в России стартовала 18 декабря. Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

    Автор: Ирина Новикова
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    #ксения собчак #выборы-2018 #катя гордон
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