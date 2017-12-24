Гордон обвинила Собчак в плагиате предвыборной программы

Москва, 24 декабря. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, выразившая желание баллотироваться на пост президента РФ, обвинила свою соперницу по предвыборной кампании Ксению Собчак в плагиате.

«То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения», — заявила Гордон.

Она отметила, что Собчак сделала заглавной идеей своей программы озвученное еще в ноябре предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской.

«Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет» — говорится в сообщении Гордон в Facebook.

Напомним, что избирательная кампания в России стартовала 18 декабря. Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.