Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Весь мир
Пушков рассказал о новой мании Запада
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков рассказал о новой мании Запада

    4:39  24 Декабря 2017
    1430

    Пушков рассказал о новой мании Запада

    Москва, 24 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у западных стран появилась новая мания.

    «Достоверность «вмешательства русских» в референдум по Брекзиту или в выборы в ФРГ - такая же, как в дела о-ва Биномо. Новая мания Запада», — написал российский сенатор в своем Twitter.

    Напомним, что в субботу российские пранкеры Лексус и Вован разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, заявив, что президент РФ Владимир Путин якобы вмешался в выборы в несуществующем государстве Биномо.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #алексей пушков #вмешательство
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть