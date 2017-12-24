Пушков рассказал о новой мании Запада

Москва, 24 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у западных стран появилась новая мания.

«Достоверность «вмешательства русских» в референдум по Брекзиту или в выборы в ФРГ - такая же, как в дела о-ва Биномо. Новая мания Запада», — написал российский сенатор в своем Twitter.

Напомним, что в субботу российские пранкеры Лексус и Вован разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, заявив, что президент РФ Владимир Путин якобы вмешался в выборы в несуществующем государстве Биномо.