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Клинцевич назвал условия, на которых российские военные вернутся в СЦКК
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    Клинцевич назвал условия, на которых российские военные вернутся в СЦКК

    4:16  24 Декабря 2017  /обновлено: 5:41  24 Декабря 2017
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    Клинцевич назвал условия, на которых российские военные вернутся в СЦКК

    Москва, 24 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что российские военные наблюдатели могут вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня только в случае, если он станет «действующим инструментом».

    «Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе», — сказал Клинцевич.

    При этом сенатор отметил, что вариант возвращения российских военнослужащих в СЦКК вполне может быть реализован, говорится в материале РИА Новости.

    Он также подчеркнул, что Россия отказалась от участия в СЦКК по причине нежелания быть статистами в органе, который ничего не решает.

    Напомним, что российские военнослужащие покинули территорию Донбасса 19 декабря.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сцкк #франц клинцевич
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