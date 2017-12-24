Клинцевич назвал условия, на которых российские военные вернутся в СЦКК

Москва, 24 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что российские военные наблюдатели могут вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня только в случае, если он станет «действующим инструментом».



«Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе», — сказал Клинцевич.

При этом сенатор отметил, что вариант возвращения российских военнослужащих в СЦКК вполне может быть реализован, говорится в материале РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Россия отказалась от участия в СЦКК по причине нежелания быть статистами в органе, который ничего не решает.

Напомним, что российские военнослужащие покинули территорию Донбасса 19 декабря.