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Захарова прокомментировала розыгрыш постпреда США российским пранкерами
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    Захарова прокомментировала розыгрыш постпреда США российским пранкерами

    3:29  24 Декабря 2017
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    Захарова прокомментировала розыгрыш постпреда США российским пранкерами

    Москва, 24 декабря. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала розыгрыш постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, устроенный известными российскими пранкерами Лексусом и Вованом.

    «Вован и Лексус пообщались с Постпредом США при ООН Никки Хейли. В телефонном разговоре с «польским премьером» американский дипломат сказала, что США «продолжают напоминать России ее место в мире»», — написала Захарова на свей странице в социальной сети Facebook.

    «Никки, Вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех «своих местах в мире»? Как-то недальновидно», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, завершив свою реплику подмигивающим смайликом.

    Напомним, что в субботу российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с американским дипломатом от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

    Автор: Ирина Новикова
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    #мария захарова #никки хейли #пранкеры #розыгрыш
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