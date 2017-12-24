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Общество
«ЮТэйр» рассказала о состоянии здоровья стюардессы, выпавшей из самолета
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    «ЮТэйр» рассказала о состоянии здоровья стюардессы, выпавшей из самолета

    2:53  24 Декабря 2017  /обновлено: 2:53  24 Декабря 2017
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    «ЮТэйр» рассказала о состоянии здоровья стюардессы, выпавшей из самолета

    Москва, 24 декабря. В авиакомпании «ЮТэйр» рассказали о состоянии здоровья стюардессы, выпавшей из самолета в аэропорту «Внуково» в Москве.

    Инцидент произошел во время предполетной подготовки лайнера. Бортпроводница поскользнулась во время закрытия задней дери, после чего упала на перрон.

    «В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь и она покинула больницу. Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку», — сообщает «ЮТэйр».

    15 ноября сообщалось о вынужденной посадке самолета компании «ЮТэйр» из-за плохого самочувствия бортпроводника. Как выяснилось, у молодого человека поднялось давление. Члену экипажа была оказана необходимая помощь, и спустя час воздушное судно вылетело к пункту назначения. О жалобах пассажиров по факту задержки не сообщалось.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #самолет #внуково #ютэйр #стюардесса #бортпроводница
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