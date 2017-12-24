«ЮТэйр» рассказала о состоянии здоровья стюардессы, выпавшей из самолета

Москва, 24 декабря. В авиакомпании «ЮТэйр» рассказали о состоянии здоровья стюардессы, выпавшей из самолета в аэропорту «Внуково» в Москве.

Инцидент произошел во время предполетной подготовки лайнера. Бортпроводница поскользнулась во время закрытия задней дери, после чего упала на перрон.

«В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь и она покинула больницу. Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку», — сообщает «ЮТэйр».

15 ноября сообщалось о вынужденной посадке самолета компании «ЮТэйр» из-за плохого самочувствия бортпроводника. Как выяснилось, у молодого человека поднялось давление. Члену экипажа была оказана необходимая помощь, и спустя час воздушное судно вылетело к пункту назначения. О жалобах пассажиров по факту задержки не сообщалось.