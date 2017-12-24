Порошенко рассказал, зачем Украине летальное оружие США

Киев, 24 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что летальное оружие США необходимо Украине для «защиты украинских воинов и мирного населения». Его слова цитирует ТАСС.

«Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сказал украинский президент.

Порошенко добавил, что поставки оборонительных вооружений Киеву были согласованы в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Накануне Петр Порошенко обсудил с Рексом Тиллерсоном обострение ситуации в Донбассе. В пресс-службе украинского президента сообщили об увеличении количества обстрелов. Кроме того, во время телефонного разговора обсуждался вывод российских офицеров из СЦКК.