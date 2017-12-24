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Россия
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Политика
Порошенко рассказал, зачем Украине летальное оружие США
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    Порошенко рассказал, зачем Украине летальное оружие США

    2:35  24 Декабря 2017  /обновлено: 2:35  24 Декабря 2017
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    Порошенко рассказал, зачем Украине летальное оружие США

    Киев, 24 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что летальное оружие США необходимо Украине для «защиты украинских воинов и мирного населения». Его слова  цитирует ТАСС.

    «Американское оружие в руках украинских воинов  — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН»,  — сказал украинский президент.

    Порошенко добавил, что поставки оборонительных вооружений Киеву были согласованы в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Накануне Петр Порошенко обсудил с Рексом Тиллерсоном обострение ситуации в Донбассе. В пресс-службе украинского президента сообщили об увеличении количества обстрелов. Кроме того, во время телефонного разговора обсуждался вывод российских офицеров из СЦКК.

    Автор: Серегй Свазовский
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    #сша #украина #порошенко #тиллерсон #летальное оружие
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