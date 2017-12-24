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Слуцкий рассказал, что необходимо для возвращения российских военных в СЦКК
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    Слуцкий рассказал, что необходимо для возвращения российских военных в СЦКК

    2:44  24 Декабря 2017
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    Слуцкий рассказал, что необходимо для возвращения российских военных в СЦКК

    Москва, 24 декабря. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо, чтобы Украина прекратила провокации.

    «Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых, прежде всего, прекращение провокаций в отношении наших офицеров», — сказал парламентарий.

    Слуцкий также отметил, что западным партнерам необходимо добиваться реального выполнения Киевом своих обязательств по минским соглашениям, а не ограничиваться лишь пустыми призывами, говорится в материале РИА Новости.

    Напомним, что 19 декабря российские офицеры покинули территорию Донбасса.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #сцкк #леонид слуцкий
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