Слуцкий рассказал, что необходимо для возвращения российских военных в СЦКК

Москва, 24 декабря. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо, чтобы Украина прекратила провокации.

«Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых, прежде всего, прекращение провокаций в отношении наших офицеров», — сказал парламентарий.

Слуцкий также отметил, что западным партнерам необходимо добиваться реального выполнения Киевом своих обязательств по минским соглашениям, а не ограничиваться лишь пустыми призывами, говорится в материале РИА Новости.

Напомним, что 19 декабря российские офицеры покинули территорию Донбасса.