Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Спорт
Каменский рассказал, как Путин играет в хоккей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Каменский рассказал, как Путин играет в хоккей

    2:15  24 Декабря 2017  /обновлено: 2:16  24 Декабря 2017
    323

    Каменский рассказал, как Путин играет в хоккей

    Москва, 24 декабря. Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский поделился своим мнением об уровне игры президента России Владимира Путина.

    Каменский считает, что глава государства играет на достойном уровне для непрофессионала, а игра доставляет ему удовольствие.

    «Путин, я считаю, играет хорошо для своего уровня, для непрофессионала. И он получает удовольствие — а это главное», — заявил Каменский.

    Телеканал «360» ранее сообщал об участии Путина в хоккейной игре на Красной площади. Вместе с ним на площадку вышел и глава министерства обороны Сергей Шойгу в рамках Ночной хоккейной лиги.

    Накануне Владимир Путин заявил, что российское образование должно занять ведущие позиции в мире. Российский лидер акцентировал внимание на необходимости создать условия для обучения одаренных людей независимо от места их проживания.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть