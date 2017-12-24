Каменский рассказал, как Путин играет в хоккей
Москва, 24 декабря. Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский поделился своим мнением об уровне игры президента России Владимира Путина.
Каменский считает, что глава государства играет на достойном уровне для непрофессионала, а игра доставляет ему удовольствие.
«Путин, я считаю, играет хорошо для своего уровня, для непрофессионала. И он получает удовольствие — а это главное», — заявил Каменский.
Телеканал «360» ранее сообщал об участии Путина в хоккейной игре на Красной площади. Вместе с ним на площадку вышел и глава министерства обороны Сергей Шойгу в рамках Ночной хоккейной лиги.
Накануне Владимир Путин заявил, что российское образование должно занять ведущие позиции в мире. Российский лидер акцентировал внимание на необходимости создать условия для обучения одаренных людей независимо от места их проживания.