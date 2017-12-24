Пушков предложил Меркель и Макрону обратиться к Киеву для возвращения РФ в СЦКК

Москва, 24 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону обратиться к властям Украины для возвращения российских военнослужащих в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

«Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать», — говорится в сообщении сенатора в микроблоге в Twitter.

Напомним, что в субботу Меркель и Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК.