Политолог оценил предвыборную программу Собчак
Москва, 24 декабря. Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин дал оценку предвыборной программе Ксении Собчак «123 трудных шага».
По его мнению, эта программа может послужить в качестве определенного этапа развития молодого политика. Однако выйти на пик Собчак сможет примерно через 10 — 15 лет. К этому моменту количество «трудных шагов» может увеличиться до 500, — полагает Колядин.
Эксперт отметил, что избиратель не склонен глубоко вникать в программы аутсайдеров избирательных кампаний, поэтому идеи Собчак вряд ли будут глубоко изучены большинством россиян.
«Человек в состоянии охватить одним взглядом короткий цикл каких-то заявлений, но у него чаще всего нет никакого желания часами копаться в идеях одного из аутсайдеров кампании, пытаясь разобраться, что же нового он изобрел», — заключил Колядин, слова которого цитирует RT.
Накануне сообщалось о выдвижении Ксении Собчак в качестве кандидата на пост президента РФ.