Кличко охарактеризовал отношения между Россией и Украиной

Киев, 24 декабря. Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко считает, что ухудшение отношений между Россией и Украиной является временным.

По его словам, обязательно настанет время, когда братские народы начнут, как и прежде, жить в мире.

«Я убежден в этом. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались на стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться», — сказал спортсмен.

Ранее Владимир Кличко рассказал, что за ужин с ним один из участников благотворительного аукциона заплатил 10 тысяч фунтов стерлингов.