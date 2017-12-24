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Кличко охарактеризовал отношения между Россией и Украиной
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    Кличко охарактеризовал отношения между Россией и Украиной

    1:58  24 Декабря 2017
    8687

    Кличко охарактеризовал отношения между Россией и Украиной

    Киев, 24 декабря. Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко считает, что ухудшение отношений между Россией и Украиной является временным.

    По его словам, обязательно настанет время, когда братские народы начнут, как и прежде, жить в мире.

    «Я убежден в этом. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались на стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться», — сказал спортсмен.

    Ранее Владимир Кличко рассказал, что за ужин с ним один из участников благотворительного аукциона заплатил 10 тысяч фунтов стерлингов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #россия #украина #владимир кличко
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