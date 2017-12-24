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Трубкозуб Миша погиб при пожаре в зоопарке Лондона
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    Трубкозуб Миша погиб при пожаре в зоопарке Лондона

    1:33  24 Декабря 2017  /обновлено: 1:33  24 Декабря 2017
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    Трубкозуб Миша погиб при пожаре в зоопарке Лондона

    Лондон, 24 декабря. Трубкозуб о имени Миша стал жертвой пожара в зоопарке Лондона. Еще четыре суриката считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Би-Би-си.

    Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в павильоне «приключения животных». Огонь вскоре перекинулся на соседние постройки. Проходивший мимо житель британской столицы заметил пожар.

    На месте происшествия работали 70 пожарных, девять из которых пострадали. Один из работников пожарной службы был госпитализирован.

    В дирекции зоопарка заявили, что опустошены гибелью трубкозуба Миши.

    Ранее телеканал «360» сообщал о рождении котенка с редкой аномалией. Бетти би родилась с двумя мордочками. У нее два рта, два уха и три глаза. При этом животное может питаться, используя оба рта. Необычный котенок уже обрел нового хозяина и быстро стал звездой Сети.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #пожар #лондон #зоопарк #трубкозуб миша
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