Польша попросила российских военных вернуться в состав СЦКК

Варшава, 24 декабря. Министерство иностранных дел Польши обратилось к России с призывом немедленно вновь направить группу российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

Сообщается, что причиной этого стало резко выросшее число зафиксированных нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

Ведомство отметило, что после вывода российских офицеров «количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года».

В материале газеты «Известия» говорится, что польские дипломаты выразили надежду на то, что «российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК».

Ранее сообщалось, что 19 декабря российские военнослужащие, находившиеся в составе Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, покинули Донбасс.