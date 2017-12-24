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Польша попросила российских военных вернуться в состав СЦКК
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    Польша попросила российских военных вернуться в состав СЦКК

    1:43  24 Декабря 2017
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    Польша попросила российских военных вернуться в состав СЦКК

    Варшава, 24 декабря. Министерство иностранных дел Польши обратилось к России с призывом немедленно вновь направить группу российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

    Сообщается, что причиной этого стало резко выросшее число зафиксированных нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

    Ведомство отметило, что после вывода российских офицеров «количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года».

    В материале газеты «Известия» говорится, что польские дипломаты выразили надежду на то, что «российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК».

    Ранее сообщалось, что 19 декабря российские военнослужащие, находившиеся в составе Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, покинули Донбасс.

    Автор: Ирина Новикова
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    #донбасс #польша #сцкк
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