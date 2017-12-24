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Во «Внуково» экстренно госпитализировали стюардессу, выпавшую из самолета
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    Во «Внуково» экстренно госпитализировали стюардессу, выпавшую из самолета

    1:22  24 Декабря 2017
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    Во «Внуково» экстренно госпитализировали стюардессу, выпавшую из самолета

    Москва, 24 декабря. Пресс-служба авиакомпании «Ютэйр» сообщила об экстренной госпитализации стюардессы, упавшей на перрон в московском аэропорту «Внуково».

    Сообщается, что бортпроводница выпала из воздушного судна во время его предполетной подготовки.

    Как стало известно, стюардесса поскользнулась, когда закрывала заднюю дверь самолета, готовившегося к вылету в Ханты-Мансийск, и упала.

    В пресс-службе подчеркнули, что сотруднице авиакомпании будет оказана максимальная поддержка.

    Автор: Ирина Новикова
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    #внуково #аэропорт #стюардесса
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