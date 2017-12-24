Интерпол отменил розыскной циркуляр в отношении Яценюка

Лион, 23 декабря. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отменила циркуляр в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что объявление Яценюка в розыск инициировала Российская Федерация. Бывшему главе украинского правительства инкриминируется участие в боевых действиях в Чечне.

«Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян», -утверждается в сообщении национальной полиции.

Накануне Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы при прохождении паспортного контроля. Об этом сообщал телеканал «360». Бывший премьер-министр Украины вскоре был отпущен. Швейцарские правоохранители предупредили, что подобные инциденты возможны и в дальнейшем.