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Россия
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Политика
Интерпол отменил розыскной циркуляр в отношении Яценюка
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    Интерпол отменил розыскной циркуляр в отношении Яценюка

    1:03  24 Декабря 2017  /обновлено: 1:03  24 Декабря 2017
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    Интерпол отменил розыскной циркуляр в отношении Яценюка

    Лион, 23 декабря. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отменила циркуляр в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

    Отмечается, что объявление Яценюка в розыск инициировала Российская Федерация. Бывшему главе украинского правительства инкриминируется участие в боевых действиях в Чечне.

    «Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян», -утверждается в сообщении национальной полиции.

    Накануне Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы при прохождении паспортного контроля. Об этом сообщал телеканал «360». Бывший  премьер-министр Украины вскоре был отпущен. Швейцарские правоохранители предупредили, что подобные инциденты возможны и в дальнейшем.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #чечня #яценюк #интерпол
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