Археологи нашли в Иерихоне подводку для глаз возрастом 5 тыс. лет
Иерихон, 24 декабря. Международная группа археологов обнаружила в палестинском городе Иерихон остатки подводки для глаз, возраст которой составляет не менее пяти тысяч лет. Об этом сообщает National Geographic.
В составе древней подводки для глаз оксид марганца, который и поныне используется египтянами для выделения глаз и бровей.
Отмечается, что ранее археологам удавалось находить подобные артефакты в Египте. Возраст старейших из них составлял около четырех тысяч лет.
Черная субстанция была обнаружена в перламутровых раковинах, — уточняет National Geographic.
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