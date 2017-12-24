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Общество
Археологи нашли в Иерихоне подводку для глаз возрастом 5 тыс. лет
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    Археологи нашли в Иерихоне подводку для глаз возрастом 5 тыс. лет

    0:42  24 Декабря 2017  /обновлено: 1:22  24 Декабря 2017
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    Археологи нашли в Иерихоне подводку для глаз возрастом 5 тыс. лет

    Иерихон, 24 декабря. Международная группа археологов обнаружила в палестинском городе Иерихон остатки подводки для глаз, возраст которой составляет не менее пяти тысяч лет. Об этом сообщает National Geographic.

    В составе древней подводки для глаз оксид марганца, который и поныне используется египтянами для выделения глаз и бровей.

    Отмечается, что ранее археологам удавалось находить подобные артефакты в Египте. Возраст старейших из них составлял около четырех тысяч лет. 

    Черная субстанция была обнаружена в перламутровых раковинах, — уточняет National Geographic.

    Ранее телеканал «360» сообщал, что «инопланетное вторжение» Илона Маска было замечено американцами.

    Автор: Сергей Свазовский
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