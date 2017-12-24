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iPhone научился добывать криптовалюту благодаря приложению MobileMiner
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    iPhone научился добывать криптовалюту благодаря приложению MobileMiner

    0:18  24 Декабря 2017  /обновлено: 0:19  24 Декабря 2017
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    iPhone научился добывать криптовалюту благодаря приложению MobileMiner

    Вашингтон, 24 декабря. Приложение MobileMiner позволит владельцам iPhone добывать криптовалюту. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что воспользоваться новинкой смогут лишь обладатели Apple седьмой модели и старше. Разработчики утверждают, что майнинг криптовалюты не замедлит работу аппарата.

    Однако, следует учитывать, что батареи смартфона хватит лишь на несколько часов, что объясняется высокой ресурсоемкостью процесса.

    Ранее сообщалось о существенном снижении цен на iPhone 6 в предверии Нового года в России.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #iphone 7 #iphone #криптовалюта #майнинг
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