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Журова рассказала, какой вектор политики задает Путин
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    Журова рассказала, какой вектор политики задает Путин

    0:03  24 Декабря 2017  /обновлено: 0:03  24 Декабря 2017
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    Журова рассказала, какой вектор политики задает Путин

    Москва, 24 декабря. Российский лидер Владимир Путин задает новый вектор в политике. Такое мнение высказала первый зампред главы думского комитета по международным делам Светлана Журова.

    По словам Журовой, члены «Единой России» понимают необходимость выполнения задач, которые озвучивает глава государства. В настоящее время одной из важнейших задач является подготовка кадров в сфере здравоохранения в российских регионах. Кроме того, необходимо внедрять в данную сферу новые технологии, сообщает газета «Известия».

    Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступил на съезде «Единой России».

    Журова рассказала, какой вектор политики задает Путин

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #владимир путин #светлана журова
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