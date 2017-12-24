Журова рассказала, какой вектор политики задает Путин

Москва, 24 декабря. Российский лидер Владимир Путин задает новый вектор в политике. Такое мнение высказала первый зампред главы думского комитета по международным делам Светлана Журова.

По словам Журовой, члены «Единой России» понимают необходимость выполнения задач, которые озвучивает глава государства. В настоящее время одной из важнейших задач является подготовка кадров в сфере здравоохранения в российских регионах. Кроме того, необходимо внедрять в данную сферу новые технологии, сообщает газета «Известия».

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступил на съезде «Единой России».