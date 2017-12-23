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Общество
Нижегородские ученые научились ставить диагноз по селфи
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    Нижегородские ученые научились ставить диагноз по селфи

    23:54  23 Декабря 2017  /обновлено: 23:54  23 Декабря 2017
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    Нижегородские ученые научились ставить диагноз по селфи

    Нижний Новгород, 23 декабря. Ученые из Нижнего Новгорода начали работу над приложением, которое способно поставить человеку диагноз по селфи-снимку. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что новое приложение получило название «MeCare». Специалисты надеются, что новинка позволит распознавать заболевания на самых разных стадиях.

    Чтобы воспользоваться опцией, пользователям нужно будет предоставить доступ приложения ко всем снимкам, хранящимся в памяти смартфона.

    Ранее ученые выявили связь между уверенностью человека в себе и его готовностью оказать помощь незнакомцу.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #ученые #селфи #смартфон #приложение #диагноз
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