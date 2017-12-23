МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка в Женеве

Киев, 23 декабря. Министерство внутренних дел Украины прокомментировало задержание бывшего главы украинского правительства Арсения Яценюка в аэропорту швейцарской Женевы. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

В МВД Украины утверждают, что у Яценюка нет каких-либо препятствий для передвижений по всему миру.

«Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует», — цитирует RT.

О задержании Яценюка в аэропорту Женевы стало известно накануне. По словам очевидцев, экс-премьер Украины был задержан на паспортном контроле, после чего дал необходимые пояснения.

Яценюка отпустили, предупредив, что подобные ситуации могут возникать и в дальнейшем. Вероятнее всего, вопросы к политику возникли в связи с запросом СК РФ.