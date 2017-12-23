Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Политика
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка в Женеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка в Женеве

    23:32  23 Декабря 2017  /обновлено: 23:47  23 Декабря 2017
    5584

    МВД Украины прокомментировало на задержание Яценюка в Женеве

    Киев, 23 декабря. Министерство внутренних дел Украины прокомментировало задержание бывшего главы украинского правительства Арсения Яценюка в аэропорту швейцарской Женевы. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

    В МВД Украины утверждают, что у Яценюка нет каких-либо препятствий для передвижений по всему миру.

    «Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует», — цитирует RT.

    О задержании Яценюка в аэропорту Женевы стало известно накануне. По словам очевидцев, экс-премьер Украины был задержан на паспортном контроле, после чего дал необходимые пояснения.

    Яценюка отпустили, предупредив, что подобные ситуации могут возникать и в дальнейшем. Вероятнее всего, вопросы к политику возникли в связи с запросом СК РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #задержание #яценюк #швейцария #аэропорт #мвд украины
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть