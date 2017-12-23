Европа «сдает» Порошенко — эксперт
Киев, 23 декабря. Европа «сдает» президента Украины Петра Порошенко, показывая свое отношение даже на официальном уровне. Такое мнение высказал украинский политический аналитик Руслан Бизяев.
Эксперт назвал знаковым заявление посла Франции в Украине Изабель Дюмон для «Европейской правды».
«Люди, которые стояли у истоков атак на антикоррупционные органы, не соответствуют тем амбициям, которые мы видели в период Майдана. Эти представители власти не достойны тех украинцев которые отдали свою жизнь за будущее Украины», — заявила дипломат.
Бизяев полагает, что в этом заявлении нетрудно рассмотреть «тонкий намек» Петру Порошенко.
Эксперт подчеркивает, что дипломаты выражают позицию своего государства, поэтому вариант «отсебятины» практически исключен.
Накануне в МВД Украины прокомментировали задержание Арсения Яценюка. Об этом сообщало RT.