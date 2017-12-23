Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Политика
Европа «сдает» Порошенко — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Европа «сдает» Порошенко — эксперт

    23:14  23 Декабря 2017  /обновлено: 23:14  23 Декабря 2017
    5774

    Европа «сдает» Порошенко — эксперт

    Киев, 23 декабря. Европа «сдает» президента Украины Петра Порошенко, показывая свое отношение даже на официальном уровне. Такое мнение высказал украинский политический аналитик Руслан Бизяев.

    Эксперт назвал знаковым заявление посла Франции в Украине Изабель Дюмон для «Европейской правды».

    «Люди, которые стояли у истоков атак на антикоррупционные органы, не соответствуют тем амбициям, которые мы видели в период Майдана. Эти представители власти не достойны тех украинцев которые отдали свою жизнь за будущее Украины», — заявила дипломат.

    Бизяев полагает, что в этом заявлении нетрудно рассмотреть «тонкий намек» Петру Порошенко.

    Эксперт подчеркивает, что дипломаты выражают позицию своего государства, поэтому вариант «отсебятины» практически исключен.

    Накануне в МВД Украины прокомментировали задержание Арсения Яценюка. Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #европа #политолог
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть