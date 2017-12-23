Киев, 23 декабря. Европа «сдает» президента Украины Петра Порошенко, показывая свое отношение даже на официальном уровне. Такое мнение высказал украинский политический аналитик Руслан Бизяев.

Эксперт назвал знаковым заявление посла Франции в Украине Изабель Дюмон для «Европейской правды».

«Люди, которые стояли у истоков атак на антикоррупционные органы, не соответствуют тем амбициям, которые мы видели в период Майдана. Эти представители власти не достойны тех украинцев которые отдали свою жизнь за будущее Украины», — заявила дипломат.

Бизяев полагает, что в этом заявлении нетрудно рассмотреть «тонкий намек» Петру Порошенко.

Эксперт подчеркивает, что дипломаты выражают позицию своего государства, поэтому вариант «отсебятины» практически исключен.

Накануне в МВД Украины прокомментировали задержание Арсения Яценюка. Об этом сообщало RT.