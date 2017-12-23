Сирия: поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к перемирию

Дамаск (Сирия), 23 декабря. За прошедшие два дня к режиму прекращения боевых действий присоединись два населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

К режиму прекращения огня присоединись поселения в Алеппо и Хомсе.

«За двое суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мшерфет-Ирджель провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий», — сказано в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

В ведомстве отметили, что сотрудники Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с представителями оппозиции насчет присоединения к режиму перемирия на территории Алеппо, Дамаска, Хамы, Хомса и Эль-Кунейтры.

