Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Новости Сирии
Сирия: поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к перемирию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к перемирию

    22:57  23 Декабря 2017  /обновлено: 22:57  23 Декабря 2017
    1010

    Сирия: поселения в Алеппо и Хомсе присоединились к перемирию

    Дамаск (Сирия), 23 декабря. За прошедшие два дня к режиму прекращения боевых действий присоединись два населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

    К режиму прекращения огня присоединись поселения в Алеппо и Хомсе.

    «За двое суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мшерфет-Ирджель провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий», — сказано в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

    В ведомстве отметили, что сотрудники Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с представителями оппозиции насчет присоединения к режиму перемирия на территории Алеппо, Дамаска, Хамы, Хомса и Эль-Кунейтры.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #хомс
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть